Palwal News: वार्ड-13 में एक माह से बिजली संकट

संवाद न्यूज एजेंसीपुन्हाना। शहर के वार्ड-13 के लोग एक माह से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। वार्डवासियों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद बिजली निगम की ओर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। आए दिन ट्रांसफार्मर की केबल जलने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। इससे लोगों को गर्मी के मौसम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।वार्डवासियों के अनुसार, वार्ड में लगे एक ट्रांसफार्मर से रेनिवेल योजना के लिए भी बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसके चलते ट्रांसफार्मर पर अधिक भार पड़ने से बार बार केबल गर्म होकर जल जाती है। केबल जलने के बाद उसे बदलने या जोड़ने में भी काफी समय लग जाता है। बुधवार देर रात भी ट्रांसफार्मर की केबल जल गई। इसके बाद वार्ड की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। वार्डवासियों के अनुसार, गुरुवार सुबह तक बिजली बहाल नहीं हो सकी। वार्डवासी कृष्ण कुमार, सतीश, श्याम लाल, नरेश कुमार, लक्ष्मीरानी और निशा रानी आदि ने बताया कि पिछले करीब एक माह से यह समस्या लगातार बनी हुई है। मामले में विभाग के जेई मजलिस खान ने कहा कि लोगों को बिजली संबंधित समस्या है तो विभाग के शिकायत रजिस्टर में दर्ज कराएं। इसके बाद समाधान कर दिया जाएगा।