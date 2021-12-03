Palwal News: लाल बत्ती लगी कार पुलिस ने पकड़ी

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एसपी कमांडो टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर गश्त के दौरान कार को रुकवाकर जांच की। पुलिस ने कार को इंपाउंड कर सदर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कमांडो राजकुमार ने बताया कि निजी वाहन पर लाल बत्ती और सरकारी पद का संकेत देने वाले चिह्नों का इस्तेमाल नियमों के विरुद्ध है। संवाद

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पलवल। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियमों की अनदेखी कर लाल बत्ती और भारत सरकार लिखकर चल रही दिल्ली नंबर की कार को पुलिस ने इंपाउंड किया है। कार के शीशों पर डार्क ब्लैक फिल्म भी लगी हुई थी। पुलिस के अनुसार, वाहन दिल्ली में तैनात एक एसडीएम के ड्राइवर की है।