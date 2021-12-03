Palwal News: प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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नूंह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले में युवा केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें उजीना खंड़ का कार्यक्रम संगेल गांव के हेलीपेड ग्राउंड तथा नूंह नगर का कार्यक्रम हिन्दू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कबड्डी, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, रस्सा कस्सी, खो- खो आदि अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप जिला प्रचारक अमन उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा समिति के जिलाध्यक्ष नत्थूराम गुर्जर ने की। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और आज का युवा नशा व अन्य गलत आदतों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जिसके लिए युवाओं से लगातार संवाद करने का जो सिलसिला आरएसएस ने शुरू किया है, वह समय की जरूरत है। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह, ओमबीर राघव, हरकेश सिंह, एडवोकेट तेजपाल, गौतम राजपूत, ज्ञानसिंह आदि उपस्थित रहे।

संवाद न्यूज एजेंसी