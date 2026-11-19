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नई दिल्ली। कनॉट प्लेस स्थित पांच सितारा होटल के क्लब के बाहर बृहस्पतिवार सुबह एक युवक पर पिस्टल के बट से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित निखिल के अनुसार, क्लब से बाहर निकलते समय तीन-चार अज्ञात युवकों ने फॉर्च्यूनर कार से आकर उसे घेर लिया और एक युवक ने उसके सिर पर पिस्टल तान दी। निखिल ने बताया कि इसी दौरान वहां से सेना के जवानों की बस गुजरी और उनके शोर मचाने पर आरोपी पिस्टल के बट से सिर पर वार कर फरार हो गए। घायल निखिल को अस्पताल ले जाया गया। नई दिल्ली जिला डीसीपी सचिन शर्मा के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में घटना कुछ सेकंड की है। शुरुआती जांच में शिकायतकर्ता द्वारा पूरे तथ्य न बता पाने की बात सामने आई है, जबकि पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। ब्यूरो