Palwal News: ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा शुरू

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नूंह। जिला नागरिक अस्पताल मांडीखेड़ा में मरीजों की सुविधा के लिए डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इससे मरीजों और उनके तीमारदारों को पर्ची कटवाने के लिए नकदी की व्यवस्था करने और लंबी लाइनों में लगने की परेशानी से राहत मिलेगी।डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. विशाल सिंगला ने बताया कि अस्पताल में अब ओपीडी कार्ड बनवाने से लेकर एमएलआर (मेडिको लीगल रिपोर्ट) की पर्ची कटवाने तक का शुल्क क्यूआर कोड स्कैन करके जमा कराया जा सकता है। इससे पहले मरीजों को नकद भुगतान करना पड़ता था। कई बार आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचने वाले लोगों के पास नकदी नहीं होती थी, जिसके कारण उन्हें पर्ची कटवाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता था। अब डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलने से ऐसे लोगों को काफी राहत मिलेगी।उन्होंने बताया कि अस्पताल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी शुरू की गई है। मरीज सर्जरी, ईएनटी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल ओपीडी सहित विभिन्न विभागों में डॉक्टर से परामर्श और इलाज के लिए पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।पहले मरीजों को दोपहर एक बजे से पहले अस्पताल पहुंचकर ओपीडी कार्ड बनवाना पड़ता था। इसके बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए कतार में लगना पड़ता था। नई सुविधाओं से अस्पताल में मरीजों की प्रक्रिया आसान होगी और समय की बचत भी होगी।