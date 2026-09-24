Palwal News: 4 को मेवात विकास महासम्मेलन

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पिनगवां। मेवात के विकास, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों को लेकर 4 अक्टूबर को सद्भावना मंडप में मेवात विकास महासम्मेलन होगा। कार्यक्रम का आयोजन एमसीआई लक्ष्य की ओर से किया जा रहा है। महासम्मेलन में 36 बिरादरी के जिम्मेदार लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और युवाओं से भाग लेने की अपील की गई है। कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक एकजुटता और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। लोगों से समस्याओं के समाधान को लेकर सुझाव भी लिए जाएंगे। मेहराब कार्गो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ के सीईओ एवं एमडी आजाद मेहराब की कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका रहेगी।

संवाद न्यूज एजेंसी