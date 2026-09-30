Palwal News: शादीशुदा युवती ने पड़ोसी से कोर्ट में की शादी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:06 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:06 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पिनगवां। पिनगवां थाना क्षेत्र की शादीशुदा युवती ने गांव के ही एक युवक के साथ कोर्ट में शादी कर ली। बताया जा रहा है कि युवती की शादी उस समय हुई थी, जब गांव का युवक किसी मामले में जेल में बंद था। युवक के जेल से बाहर आने के बाद युवती का अपने पति के साथ रिश्ता खराब हो गया। इसके बाद युवती पड़ोसी युवक के साथ चली गई और दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। युवती के परिजनों ने शादी का विरोध किया है। पिनगवां थाना प्रभारी निखिल कुमार ने बताया कि युवक और युवती ने अपनी मर्जी से शादी की है। युवती ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।
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पिनगवां। पिनगवां थाना क्षेत्र की शादीशुदा युवती ने गांव के ही एक युवक के साथ कोर्ट में शादी कर ली। बताया जा रहा है कि युवती की शादी उस समय हुई थी, जब गांव का युवक किसी मामले में जेल में बंद था। युवक के जेल से बाहर आने के बाद युवती का अपने पति के साथ रिश्ता खराब हो गया। इसके बाद युवती पड़ोसी युवक के साथ चली गई और दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। युवती के परिजनों ने शादी का विरोध किया है। पिनगवां थाना प्रभारी निखिल कुमार ने बताया कि युवक और युवती ने अपनी मर्जी से शादी की है। युवती ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।