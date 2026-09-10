Palwal News: 13 को बूचड़खानों के खिलाफ महापंचायत

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नूंह। रावली गांव में 13 सितंबर को प्रस्तावित बूचड़खानों के खिलाफ महापंचायत को लेकर ग्रामीणों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में संचालित बूचड़खानों से निकलने वाली तेज बदबू और जहरीले धुएं के कारण आसपास के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों के मुताबिक समस्या को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। इसी मुद्दे को लेकर रविवार को रावली में महापंचायत आयोजित की जाएगी। रावली गांव के सरपंच पद के प्रत्याशी सद्दाम का दावा है कि इसमें दर्जनों गांवों के सरपंच, पंच और अन्य जिम्मेदार लोग शामिल होंगे। इसके अलावा क्षेत्र के विधायक और पूर्व विधायक के भी महापंचायत में पहुंचने की संभावना है। पंचायत में बुचड़खानों पर कार्रवाई और समस्या के स्थायी समाधान की मांग उठाई जाएगी।

संवाद न्यूज एजेंसी