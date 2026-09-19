आशीर्वाद का दिया सेवा, सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाने का माध्यम : कार्तिकेय शर्मा

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संवाद न्यूज एजेंसीनूंह। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाला ‘आशीर्वाद का दिया’ सेवा अभियान समाज सेवा, जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूत करने का माध्यम बनेगा। अभियान के दौरान जिले में विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन कर जरूरतमंद लोगों तक सेवाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।कार्तिकेय शर्मा गुरुवार को पुलिस लाइन नूंह में आयोजित ‘आशीर्वाद कार्यक्रम’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, समर्पण और सुशासन के मॉडल से प्रेरणा लेकर सभी को जनहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। आगामी एक माह के दौरान रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर सहित विभिन्न सामाजिक एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी और सामाजिक सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। जी-20 और ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका देश की बढ़ती प्रतिष्ठा और सामर्थ्य को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और नवाचार जैसे क्षेत्रों में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं।