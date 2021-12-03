Palwal News: सिंचाई विभाग ने तोड़ी अवैध पाइपलाइन

नगीना। बाजीदपुर क्षेत्र में जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने और सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में संचालित एक पनीर फैक्टरी की ओर से सिंचाई विभाग की भूमि के नीचे अवैध रूप से पाइपलाइन दबाई गई है। आरोप है कि इस पाइपलाइन के माध्यम से फैक्टरी का रसायनयुक्त और दूषित पानी सीधे नहर में छोड़ा जा रहा था।सूचना मिलने के बाद सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध पाइपलाइन को काटकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। सिंचाई विभाग के जेई आरिश ने बताया कि जेई ने बताया कि मामले में संलिप्त लोगों को चिह्नित कर कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। वहीं, सरपंच यूसुफ ने विभाग की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी सख्ती से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।