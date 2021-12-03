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Palwal News: राम वनवास की लीला देख आंखें हुईं नम

Thu, 15 Oct 2026 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:00 AM IST
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Eyes welled up with tears while witnessing the enactment of Ram's exile to the forest.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फिरोजपुर झिरका। श्री रामलीला कमेटी के तत्वावधान में चल रही रामलीला में गत रात्रि राम वनवास की मार्मिक लीला का मंचन किया गया। राजा दशरथ द्वारा राम को राजगद्दी सौंपने की घोषणा, मंथरा के बहकावे में कैकेयी के दो वरदान मांगने और राम, लक्ष्मण व सीता के वन गमन के प्रसंगों ने दर्शकों को भावुक कर दिया।

मंचन में कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। वचनबद्ध राजा दशरथ असहाय नजर आए। पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए राम ने वन जाने का निर्णय लिया। पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े।
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माता कौशल्या और राम के भावुक संवाद ने दर्शकों की आंखें नम कर दीं। कौशल्या की भूमिका में सचिन मंगला और राम की भूमिका में हर्षित सोनी ने शानदार अभिनय किया। लक्ष्मण बने उज्ज्वल गोयल, सीता बने प्रदीप सैनी और दशरथ बने अशोक शर्मा सहित अन्य कलाकारों ने भी प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।
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