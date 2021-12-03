Palwal News: सरकारी स्कूलों की हर माह होगी समीक्षा

नगीना। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अब प्रत्येक माह खंड स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। इसमें शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति, पीएम पोषण योजना, स्कूलों की सुरक्षा, खेल सुविधाओं और शिक्षण स्तर की समीक्षा होगी। बैठक में बीईओ, बीआरसी, वरिष्ठ अभियंता और मुख्य अध्यापक शामिल होंगे। पिछले माह लिए गए निर्णयों की प्रगति भी जांची जाएगी। खंड स्तर पर समाधान नहीं होने वाले मामलों को जिला स्तर पर भेजा जाएगा।स्कूलों के बुनियादी ढांचे, मरम्मत और अन्य समस्याओं की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करानी होगी। विकास कार्यों की निगरानी के लिए पहले और बाद की जियो-टैग तस्वीरें भी देनी होंगी। नगीना के खंड शिक्षा अधिकारी बालकिशन ने कहा कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।