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Palwal News: उद्योगों से निकलने वाले धुएं से लोग परेशान

Thu, 15 Oct 2026 01:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:02 AM IST
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People are troubled by the smoke emitted by industries.
ग्रामीणों का आरोप - शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं
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संवाद न्यूज एजेंसी
तावडू। नूंह रोड पर डेढ़ किलोमीटर के अंतराल पर संचालित दो औद्योगिक इकाइयों से निकल रहे प्रदूषण से करीब 6 गांवों की 12 हजार आबादी प्रभावित हो रही है। कई बार शिकायत और प्रशासन के संज्ञान में मामला लाने के बावजूद कार्रवाई न होने से लोगों में भारी नाराजगी है।
प्रभावित ग्रामीणों के अनुसार तावडू-नूंह रोड पर गांव चिलावली बस स्टैंड के नजदीक गांव छारोडा और गांव बावला के बीच संचालित एक औद्योगिक इकाई और उससे डेढ़ किलोमीटर आगे गांव भाजलाका के पास स्थित पेपर मिल से धुआं निकलता रहता है। यह गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा गांव चिलावली, छारोडा, चीला, बावला सहित 6 गांव इस प्रदूषण की चपेट में हैं। इन गांवों में करीब 8 स्कूल भी स्थित हैं, जहां पढ़ने वाले बच्चों को भी परेशानियां हो रही हैं।
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ग्रामीणों ने बताया कि जब भी इन इकाइयों की चिमनियों से काला और गंदगी युक्त धुआं निकलता है तो वे फोटो खींचकर अधिकारियों को भेजते हैं। सैकड़ों बार ग्रामीणों ने अपने स्तर पर सोशल मीडिया, शिकायत पोर्टल और अधिकारियों तक इस समस्या को पहुंचाया है, लेकिन प्रशासन ने केवल आश्वासन दिया है।
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वर्जन
प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। उनकी टीम मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी और प्रदूषण फैलाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - जितेंद्र कुमार गर्ग, एसडीएम
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