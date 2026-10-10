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पलवल में मुठभेड़: चंडीगढ़ से कार लूटने वाले चार लुटेरे गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को लगी गोली

Sat, 10 Oct 2026 03:07 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, पलवल
अमर उजाला नेटवर्क, पलवल Published by: Akash Dubey Updated Sat, 10 Oct 2026 03:07 PM IST
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Encounter in Palwal Four robbers who stole a car from Chandigarh arrested
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

चंडीगढ़ के सेक्टर-46 में गन पॉइंट पर कार लूटने वाले चार बदमाशों को सीआईए पलवल ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों के पैर में गोली लगी है। अन्य दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों पर पंजाब में कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद किया। चार जिंदा कारतूस भी उनके कब्जे से मिले हैं। लूटी गई एक स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

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