फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Electricity employees to go on strike starting today in protest against privatization

Palwal News: निजीकरण के विरोध में आज से हड़ताल करेंगे बिजली कर्मचारी

Thu, 22 Oct 2026 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
Electricity employees to go on strike starting today in protest against privatization
पुन्हाना बिजली कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने निजी कंपनी को लाइसेंस देने के विरोध में जलाईं प्रतियां
विज्ञापन

मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। हरियाणा में बिजली वितरण व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी 22 से 24 अक्टूबर तक तीन दिवसीय हड़ताल करेंगे। मंगलवार को संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिजली बोर्ड के बैनर तले पुन्हाना बिजली कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और इलेवन पावर लिमिटेड को पैरलल लाइसेंस देने के विरोध में उसकी प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि सरकार ने लाइसेंस रद्द कर बातचीत नहीं की तो हड़ताल को अनिश्चितकालीन किया जा सकता है।
कर्मचारी नेताओं ने बताया कि बिजली बोर्ड के निजीकरण और लंबित मांगों को लेकर 11, 12 और 13 अगस्त को प्रस्तावित हड़ताल को बिजली मंत्री अनिल विज के आश्वासन के बाद दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। उस समय सरकार की ओर से लिखित पत्र भी जारी किया गया था। कर्मचारियों का आरोप है कि दो महीने बीतने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके उलट सरकार ने नूंह और गुरुग्राम में बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी को लाइसेंस दे दिया। इससे कर्मचारियों में रोष है।
विज्ञापन

संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली वितरण व्यवस्था में निजी कंपनियों को प्रवेश देना आम उपभोक्ताओं, किसानों, गरीब परिवारों और कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। बिजली प्रत्येक घर की बुनियादी जरूरत है। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को सस्ती दरों पर निर्बाध बिजली उपलब्ध कराए, लेकिन निजी कंपनियों को मुनाफा कमाने का अवसर देने से भविष्य में बिजली महंगी होने की आशंका है। इसका सीधा असर आम जनता और किसानों पर पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

कर्मचारी नेताओं ने आम लोगों से भी बिजली विभाग को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि 22 से 24 अक्टूबर तक हड़ताल को सफल बनाने के लिए कर्मचारी एकजुट होकर भाग लेंगे। पुन्हाना सबडिवीजन के कर्मचारियों ने दावा किया कि हड़ताल के दौरान सबडिवीजन का एक-एक कर्मचारी इसमें शामिल रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed