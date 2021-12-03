Palwal News: मीटर रीडिंग लेने गए बिजली कर्मचारी से मारपीट

विज्ञापन



पुन्हाना। तिरवाड़ा गांव में मीटर रीडिंग लेने पहुंचे बिजली निगम के कर्मचारी के साथ मारपीट और उसकी मोटरसाइकिल छीनने का मामला सामने आया है। कर्मचारी ने गांव के वाजिद, माजिद समेत छह लोगों पर मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ (ऑपरेशन), पुन्हाना ने 17 सितंबर को बिछौर थाना प्रभारी को शिकायत भेजकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं, थाना प्रभारी सुखबीर सिंह का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर शिकायत दर्ज कराई है तो कार्रवाई की जाएगी।

संवाद न्यूज एजेंसी