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सोशल मीडिया का न करें दुरुपयोग : प्राचार्य

Wed, 14 Oct 2026 12:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:19 AM IST
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Do not misuse social media: Principal
संवाद न्यूज एजेंसी
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नगीना। राजकीय महाविद्यालय नगीना में सेवा संकल्प अभियान के तहत साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक एवं सहायक प्राध्यापक आर्यन प्रताप ने विद्यार्थियों को फर्जी लिंक, ओटीपी साझा करने, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने मजबूत पासवर्ड रखने और संदिग्ध संदेशों की जांच करने पर जोर दिया। इस दौरान साइबर अपराधों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। प्राचार्य जयप्रकाश ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में शिक्षण व गैर-शिक्षण स्टाफ मौजूद रहा।
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