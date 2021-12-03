Palwal News: जिला स्तरीय जॉब फेयर 9 अक्तूबर को

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नूंह। जिले के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए 9 अक्तूबर को एसएचकेएम राजकीय मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ में जिला स्तरीय जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त अखिल पिलानी के निर्देशानुसार आयोजित मेले की नोडल अधिकारी एडीसी ज्योति रहेंगी। हरियाणा सरकार के युवा सशक्तीकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आईटीआई, नूंह के प्रिंसिपल सुधीर कुमार ने बताया कि मेले में जिले के राजकीय व निजी आईटीआई, पॉलीटेक्निक, उच्चतर शिक्षा और कौशल विकास संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक सहित अन्य योग्य युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, आईटीआई ट्रेड्स और हेल्थकेयर समेत विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। मेले में कम से कम 600 युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। चयनित युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अधिकारियों ने युवाओं से अधिक संख्या में पहुंचकर अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

संवाद न्यूज एजेंसी