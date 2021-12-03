Palwal News: सीपीएलओ का मानदेय बढ़ाने की मांग

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पलवल। सीपीएलओ (क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर) एसोसिएशन ने पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार को ज्ञापन सौंपकर सीपीएलओ का मानदेय बढ़ाने और डाटा ऑपरेटर के समान वेतन देने की मांग की। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय चौहान ने बताया कि 13 मार्च 2024 से सीपीएलओ विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सीपीएलओ को महज छह हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में बेहद कम है। एसोसिएशन ने सभी प्रकार के भत्ते देने की भी मांग की। बताया कि नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों से एक हजार रुपये फीस लेकर दो-दो पेपर लिए गए, लेकिन चयन के बाद ऑफर लेटर में वेतन केवल छह हजार रुपये बताया गया। एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम खून से ज्ञापन लिखकर अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। पंचायत मंत्री ने मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर 25 सितंबर को प्रदेशभर के सीपीएलओ धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान प्रदेश महामंत्री संजीत, देवी दयाल चौहान, सोनू फरीदाबाद, देवेंद्र सिंह, राहुल, दिनेश और घनश्याम सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

























