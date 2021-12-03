Palwal News: कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेल्समैन निलंबित

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चेयरमैनके अनुसार, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें आ रही थीं। मामले की जानकारी मिलने के बाद इसकी जांच करवाई गई। जांच में सेल्समैन को दोषी पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मैनेजर धन सिंह को आपातकालीन व्यवस्था के तहत खाद वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संवाद

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होडल। कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, होडल में करीब 8 लाख 20 हजार रुपये की वित्तीय अनियमितता के आरोप में सोसाइटी के सेल्समैन सुरेश चंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सोसाइटी के चेयरमैन पवन कुमार ने सेल्समैन को 10 दिन के भीतर बैंक की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।