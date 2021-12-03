Palwal News: पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर शिविर

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नूंह। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला खजाना कार्यालय, नूंह में पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। उपायुक्त अखिल पिलानी के निर्देश पर शिविर में पेंशन से जुड़े मामलों के साथ व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा (सीसीएचएफ) योजना की जानकारी भी दी जा रही है। जिला खजाना अधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि शिविर में पेंशन भुगतान, पारिवारिक पेंशन, दस्तावेज, बैंक संबंधी समस्याओं सहित अन्य शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है। बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनर्स को विशेष सहायता दी जा रही है। पात्र पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों को सीसीएचएफ कार्ड बनवाने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जा रही है। हरी सिंह, सुभाष चंद, हेतराम, प्रितिम, सुभान और चाव खान सहित अन्य पेंशनर्स को योजना की जानकारी दी गई।

संवाद न्यूज एजेंसी