Palwal News: बाइक की टक्कर से दोनों पैर फ्रैक्चर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:34 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजपुर झिरका। खंड के गांव दोरक्खी में 15 सितंबर की रात तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने घर लौट रही महिला को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में सहरूना के दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने पर परिजन ने अलवर के निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराया। महिला के पति आबिद ने पुलिस को बताया कि हादसे के समय वह भाई अरशद के साथ घर के बाहर बैठा था। दोनों ने पीड़िता को संभाला और बाइक का नंबर नोट कर लिया। शिकायत में चालक की पहचान दोरक्खी निवासी शाहिद के रूप में हुई है। परिजन पहले सहरूना को सरकारी अस्पताल फिरोजपुर झिरका ले गए, जहां से उसे रेफर कर दिया गया। बाद में अलवर के हाई टेक अस्पताल में उपचार कराया गया। जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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फिरोजपुर झिरका। खंड के गांव दोरक्खी में 15 सितंबर की रात तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने घर लौट रही महिला को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में सहरूना के दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने पर परिजन ने अलवर के निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराया। महिला के पति आबिद ने पुलिस को बताया कि हादसे के समय वह भाई अरशद के साथ घर के बाहर बैठा था। दोनों ने पीड़िता को संभाला और बाइक का नंबर नोट कर लिया। शिकायत में चालक की पहचान दोरक्खी निवासी शाहिद के रूप में हुई है। परिजन पहले सहरूना को सरकारी अस्पताल फिरोजपुर झिरका ले गए, जहां से उसे रेफर कर दिया गया। बाद में अलवर के हाई टेक अस्पताल में उपचार कराया गया। जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।