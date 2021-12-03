Palwal News: चौपाल को ढाहने के लिए लगी बोली

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नगीना। गांव बलई में जर्जर हो चुकी हबेलिया चौपाल को तोड़ने के लिए पंचायत ने मंगलवार को खुली बोली का आयोजन किया। इसमें छह लोगों ने भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद डॉ. नफीस ने 35,500 रुपये की उच्चतम बोली लगाकर इमारत को तोड़ने और सामग्री प्राप्त करने का अधिकार हासिल किया। पूरी प्रक्रिया पंचायत सचिव मनोज, सरपंच इरफान खान और पंचायत समिति सदस्य जुनैद खान की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। सरपंच इरफान खान ने बताया कि जर्जर इमारत से हादसे का खतरा बना हुआ था। ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से पुरानी चौपाल को हटाकर उसी स्थान पर नई और आधुनिक चौपाल बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। समिति सदस्य जुनैद खान ने कहा कि नई चौपाल का निर्माण ग्रामीणों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस मौके पर मनोज सेक्ट्री भी मौजूद रहे। चौपाल ढहाने और नया निर्माण शुरू होने की खबर से ग्रामीणों में खुशी है, क्योंकि इससे बैठकों और सामाजिक आयोजनों के लिए जल्द ही एक सुरक्षित व सुविधाजनक स्थान मिल सकेगा

संवाद न्यूज एजेंसी