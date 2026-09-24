Palwal News: 5 हजार के इनामी आरोपी को दबोचा

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पुन्हाना। सीएस एंड पीओ स्टाफ पुन्हाना ने कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न थानों में गोवंश संरक्षण अधिनियम व आर्म्स एक्ट समेत चार मामले दर्ज हैं। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान वसीम अकरम पुत्र अयूब साका निवासी जमालगढ़, थाना सदर पुन्हाना के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना पुन्हाना में हरियाणा गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। वहीं, राजस्थान के डीग जिले के थाना कैथवाड़ा में गोवंश अधिनियम और आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं। आरोपी पर राजस्थान के डीग जिला पुलिस की ओर से 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुन्हाना पुलिस ने आरोपी को आगामी जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए थाना कैथवाड़ा, जिला डीग राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया।

संवाद न्यूज एजेंसी