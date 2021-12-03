Palwal News: चोरी का आरोपी गिरफ्तार

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पुन्हाना। पुन्हाना सदर थाना पुलिस ने चोरी के 10 मामलों में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, गश्त एवं चेकिंग के दौरान साबिर, पुत्र दीन मोहम्मद, निवासी लुहिंगा कलां को पकड़ा गया। रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि आरोपी रेवाड़ी जिले में चोरी के 10 मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार था। आरोपी के खिलाफ थाना मॉडल टाउन रेवाड़ी में चोरी के 9 तथा थाना सिटी रेवाड़ी में एक मामला दर्ज है। रेवाड़ी पुलिस के अनुरोध पर पुन्हाना सदर थाना पुलिस ने आरोपी को थाना मॉडल टाउन रेवाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया।

संवाद न्यूज एजेंसी