Palwal News: पांच करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप

नूंह। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जाहिद हुसैन ने पुलिस को शिकायत देकर पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, 27 सितंबर की रात करीब 8:18 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को गोदारा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए दो दिन के अंदर पांच करोड़ रुपये देने की मांग की। आरोपी ने कहा कि उसके पास जाहिद और उनके परिवार की पूरी जानकारी है। शिकायतकर्ता के अनुसार करीब पांच मिनट बाद दोबारा फोन कर धमकी दी गई और रुपये नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की बात कही गई। जाहिद ने परिवार की सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत थाना शहर नूंह में प्राथमिकी दर्ज की है।जांच अधिकारी बलबीर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। धमकी देने वाले मोबाइल नंबर और कॉल से जुड़े तथ्यों की जांच कर आरोपी तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं।