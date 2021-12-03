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Palwal News: ऑनलाइन ठगी का आरोपी गिरफ्तार

Thu, 22 Oct 2026 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:20 AM IST
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Accused in online fraud case arrested
संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नूंह पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में मध्य प्रदेश के मुरैना से तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीष पंवैया पुत्र प्रमोद पंवैया निवासी अंगद नगर, उत्तमपुरा, मुरैना के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे बुधवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, इंदाना निवासी मोहम्मद जावेद के साथ 20 अगस्त को करीब 1 लाख 93 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई थी। शिकायत के आधार पर साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने 9 अक्तूबर को सुमित राठौर को मुरैना और 19 को आनंद राठौर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। अब तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है।
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