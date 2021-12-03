Palwal News: मेडिकल स्टोर संचालक के पिता की तीन अंगुलियां काटीं

संवाद न्यूज एजेंसीपुन्हाना। शहर के बीसरु रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर के सामने मंगलवार शाम आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने मेडिकल स्टोर संचालक के पिता पर लाठी-डंडों और फरसे से हमला कर दिया। हमले के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक मौके से भाग गया, लेकिन आरोपियों ने दुकान के बाहर बैठे उसके पिता सलमुदीन को घेर लिया और बेरहमी से पीटा। फरसे से किए गए हमले में सलमुदीन की तीन अंगुलियां कट गईं। इसके बाद आरोपी उसे घायल अवस्था में अपनी क्रेटा कार में डालकर पिनगवां की तरफ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना प्रभारी शीशपाल ने कहा कि पुलिस जांच में जुटी है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम करीब चार बजे एक क्रेटा कार में सवार होकर कुछ लोग बीसरु रोड स्थित मेडिकल स्टोर के सामने पहुंचे। उनके हाथों में लाठी-डंडे और फरसा था। कार से उतरते ही आरोपियों ने दुकान के बाहर बैठे सलमुदीन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले आरोपी घायल सलमुदीन को जबरन कार में डालकर मौके से फरार हो गए। हमले के दौरान फरसे से वार किए जाने के कारण सलमुदीन की तीन अंगुलियां कटकर दुकान के बाहर ही गिर गईं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के साथ घटना की जानकारी आसपास के लोगों से ली। बताया जा रहा है कि आरोपी घायल सलमुदीन को पिनगवां क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद उसे उपचार के लिए नल्हड़ स्थित शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया है। सलमुदीन सेवानिवृत सेना का जवान रह चुका है और वर्तमान में हरियाणा पुलिस मे ंसेवा दे रहा है।