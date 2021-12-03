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Palwal News: ट्रायल में 263 खिलाड़ियों का चयन

Wed, 14 Oct 2026 12:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:17 AM IST
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263 players selected in the trial.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2026-27 के लिए मंगलवार को पलवल में बालिका वर्ग के जिला स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित किए गए। विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इससे पहले सोमवार को लड़कों के चयन के लिए ट्रायल हुए थे। जिला खेल अधिकारी खुशवंत सिंह ने बताया कि सोमवार को आयोजित खेल महाकुंभ के जिला स्तरीय चयन ट्रायल में विभिन्न खेलों के 263 खिलाड़ियों का चयन हुआ है । इनमें तैराकी में 45, कुश्ती में 50, नेटबॉल में 20, क्रिकेट में 45, बॉक्सिंग में 10 लड़के, बैडमिंटन में 20, फुटबॉल में 35, वॉलीबॉल में 17, तीरंदाजी में 8 और जिम्नास्टिक में 6 खिलाड़ी शामिल रहे। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों की प्रतिभा और खेल कौशल का आकलन किया गया।
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