फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Welder dies after being buried while digging a well; rescue operation lasts for an hour

Mahendragarh-Narnaul News: कुई खोदते समय मिट्टी में दबे वेल्डर की मौत, एक घंटे चला रेस्क्यू

Fri, 21 Aug 2026 12:19 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Welder dies after being buried while digging a well; rescue operation lasts for an hour
महेंद्रगढ़। स्टेट हाईवे-148बी पर वीरवार सुबह करीब 11 बजे सतनाली रोड स्थित अपने घर में कुई खोद रहे वेल्डर विजयपाल (48) की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। परिजन और राहत दल करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाल सके। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

विजयपाल मूल रूप से गांव खेड़ा के रहने वाले थे और पिछले कुछ वर्षों से महेंद्रगढ़ शहर में रह रहे थे। इन दिनों वह अपने दूसरे घर में शौचालय बनाने के लिए कुई की खुदाई कर रहे थे।
विज्ञापन

मृतक के बेटे प्रियांशु ने पुलिस को बताया कि उनके पिता विजयपाल करीब 15 फीट गहरी खुदाई कर चुके थे। वह अपनी मां और बहन के साथ मिलकर रस्सी के सहारे कुई से मिट्टी बाहर निकाल रहे थे। सुबह करीब 11 बजे उनके पिता कुई में फर्मा डाल रहे थे। इसी दौरान अचानक कुई की साइड की दीवार और मिट्टी धंस गई जिससे वह मलबे के नीचे दब गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

हादसे के तुरंत बाद प्रियांशु ने डायल 112 और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दोनों टीमें मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद विजयपाल को बाहर निकाला। दोपहर 12:50 बजे उन्हें नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलते ही एएसपी फैजल खान मौके पर पहुंचे। उन्हाेंने घटनास्थल का जायजा लिया और बाहर निकालने तक वहीं रहे। साथ ही विजयपाल के बेटे व परिवार से भी घटना पर बातचीत की।
--------
पिता की हालत देख बेटा अस्पताल में गिर पड़ा
हादसे के बाद करीब एक घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बचाव दल ने बुलडोजर से मिट्टी हटाई और बाद में रस्सी बांधकर विजयपाल को बाहर निकाला। इस दौरान ईंट और मिट्टी लगने से उनके मुंह व छाती पर चोटें भी आईं। पिता की हालत देखकर अस्पताल में उनका बेटा अचानक गिर पड़ा। मौके पर मौजूद परिचितों ने उसे संभाला और सांत्वना दी। वहीं, घर पर पत्नी और बेटी का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया।


--------------
वर्जन:
घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया और परिजनों से भी बातचीत की गई। विजयपाल की मौत एक हादसा था और मृतक के बेटे प्रियांशु के बयान पर शहर थाना पुलिस ने इत्तेफाकिया मौत की कार्रवाई की है।
-फैजल खान, एएसपी, महेंद्रगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed