Mahendragarh-Narnaul News: इंटर स्कूल खेल प्रतियोगिता में मुकाबले के बाद बवाल, छात्र के सिर पर पत्थर मारा, पुलिस ने संभाली स्थिति

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आरोप है कि महेंद्रगढ़ ब्रांच के एक छात्र ने नारनौल ब्रांच के छात्र के सिर पर पत्थर मार दिया जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।जानकारी के अनुसार, स्कूल में दोनों ब्रांच के विद्यार्थियों के बीच खेल मुकाबला आयोजित किया गया था। नारनौल ब्रांच की जीत के बाद महेंद्रगढ़ ब्रांच के पीटीआई ने विरोध जताया, जिस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी दौरान एक छात्र ने कथित तौर पर दूसरे छात्र के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा।आरोप है कि पत्थर मारने के बाद संबंधित छात्र भागने लगा, लेकिन गिरने पर नारनौल ब्रांच के कुछ विद्यार्थियों ने उसे पकड़कर पीट दिया। मौके पर मौजूद स्कूल स्टाफ ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों के विद्यार्थियों को अलग कराया।विवाद के दौरान पटिकरा गांव से भी कुछ युवकों को बुलाए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि कुछ बाहरी युवक स्कूल परिसर में पहुंच गए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ती देख स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और हालात को शांत कराया।वर्जन-खेल प्रतियोगिता के दौरान हुए झगड़े को लेकर किसी भी पक्ष से शिकायत नहीं आई है। मौके पर पुलिस ने मामला शांत करवा दिया था। अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।