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Mahendragarh-Narnaul News: इंटर स्कूल खेल प्रतियोगिता में मुकाबले के बाद बवाल, छात्र के सिर पर पत्थर मारा, पुलिस ने संभाली स्थिति

Sun, 18 Oct 2026 11:28 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:28 PM IST
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Uproar following a clash at an inter-school sports competition; a student was struck on the head with a stone, police brought the situation under control.
फोटो नंबर-28झगड़े के दौरान स्कूल में लगी भीड़। स्रोत: सोशल मीडिया
नारनौल। रेवाड़ी रोड स्थित एक निजी स्कूल में इंटर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान नारनौल और महेंद्रगढ़ ब्रांच के विद्यार्थियों के बीच हुआ मुकाबला विवाद में बदल गया। कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई।
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आरोप है कि महेंद्रगढ़ ब्रांच के एक छात्र ने नारनौल ब्रांच के छात्र के सिर पर पत्थर मार दिया जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।
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जानकारी के अनुसार, स्कूल में दोनों ब्रांच के विद्यार्थियों के बीच खेल मुकाबला आयोजित किया गया था। नारनौल ब्रांच की जीत के बाद महेंद्रगढ़ ब्रांच के पीटीआई ने विरोध जताया, जिस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी दौरान एक छात्र ने कथित तौर पर दूसरे छात्र के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा।
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हमले के बाद छात्र को पकड़कर पीटा
आरोप है कि पत्थर मारने के बाद संबंधित छात्र भागने लगा, लेकिन गिरने पर नारनौल ब्रांच के कुछ विद्यार्थियों ने उसे पकड़कर पीट दिया। मौके पर मौजूद स्कूल स्टाफ ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों के विद्यार्थियों को अलग कराया।
बाहरी युवकों के पहुंचने से बढ़ा तनाव
विवाद के दौरान पटिकरा गांव से भी कुछ युवकों को बुलाए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि कुछ बाहरी युवक स्कूल परिसर में पहुंच गए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ती देख स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और हालात को शांत कराया।


वर्जन-
खेल प्रतियोगिता के दौरान हुए झगड़े को लेकर किसी भी पक्ष से शिकायत नहीं आई है। मौके पर पुलिस ने मामला शांत करवा दिया था। अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।-नरेश कुमार, पुलिस प्रवक्ता, नारनौल
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