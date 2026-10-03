Mahendragarh-Narnaul News: सतनाली में 79 लाख से लगेंगे तीन नए ट्यूबवेल, सीवरेज योजना भी तैयार

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जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता अमित जैन ने ग्रामीणों को पेयजल व्यवस्था, जल स्रोतों की सफाई, हर घर जल योजना और जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सतनाली गांव में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 79 लाख रुपये की अनुमानित लागत से तीन नए ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव है।इसके अलावा बूस्टिंग स्टेशन बनाने और करीब 35 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने के लिए लगभग 1150 लाख रुपये का एस्टीमेट मुख्यालय को भेजा गया है। 2500 घरों को घरेलू सीवरेज कनेक्शन देने के लिए भी करीब 112 लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया है। मंजूरी मिलते ही काम शुरू किया जाएगा।ग्राम सभाओं में वर्ष 2026-27 की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गांवों की जरूरत के अनुसार विकास कार्यों की सूची बनाकर ग्राम सभा से मंजूरी लेने पर जोर दिया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत गांवों को कचरा-मुक्त बनाने की कार्ययोजना पर भी विचार हुआ।ग्राम सभाओं में परिवार पहचान पत्र के रिकॉर्ड की जांच, पात्र लोगों के नाम जोड़ने और गलतियों को ठीक करने पर जोर दिया गया। सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा भी सत्यापित किया गया। इसके साथ पेयजल, गंदे पानी की निकासी, अमृत सरोवर, नशे की स्थिति, सामाजिक पेंशन, ठोस कचरा प्रबंधन और सरकारी भवनों के रखरखाव सहित अन्य मुद्दों की समीक्षा की गई। इस दौरान सरपंच मनीषा देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।