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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   The story of Knowledge and Detachment, as narrated by Dhundhakari and Gokarna.

Mahendragarh-Narnaul News: ज्ञान-वैराग्य, धुंधकारी व गोकर्ण की सुनाई कथा

Wed, 16 Sep 2026 11:34 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:34 PM IST
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The story of Knowledge and Detachment, as narrated by Dhundhakari and Gokarna.
फोटो संख्या:65-  विष्णु कॉलोनी में स्थित लाला मंगतूराम महाशय की धर्मशाला में श्रीमद्भागव कथा के
महेंद्रगढ़। विष्णु कॉलोनी की लाला मंगतूराम महाशय धर्मशाला में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा शुरू हुई। मित्तल परिवार ने इसे पितृ मोक्ष हेतु पूर्व नपा प्रधान शकुंतला मित्तल के सान्निध्य में आयोजित किया। पहले दिन वृंदावन के कथा व्यास आचार्य योगेश महाराज ने गणेश पूजन, मंगलाचरण व कथा महात्म्य का वर्णन किया। उन्होंने भक्ति, ज्ञान-वैराग्य, धुंधकारी व गोकर्ण कथा सुनाई। आचार्य त्रिलोक शास्त्री ने पूजन करवाया, संजय मित्तल ने मंच संचालन किया। मित्तल परिवार ने अतिथियों का पटका पहनाकर स्वागत किया। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस अवसर पर पूर्व नपा प्रधान विजेंद्र यादव, सरपंच रामनिवास यादव समेत कई लोग मौजूद थे।इस अवसर पर पूर्व नपा प्रधान विजेंद्र यादव, सरपंच रामनिवास यादव, मुकेश तलवाना, सेठ भूषण दादरी, सेठ फूलचंद झूकिया, मुकेश झूकिया, पवन जेरपुरिया, मयंक मित्तल, हर्षित मित्तल, भूमित मित्तल सहित अनेक महिलाएं मौजूद रही। संवाद
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