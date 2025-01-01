लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है पंचायत बच्चे सीखें इसकी ताकत : डॉ. राकेश
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:32 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:32 AM IST
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नारनौल। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) की ओर से सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोरियावास में जिलास्तरीय युवा पंचायत प्रतियोगिता शुरू हुई। डाइट प्रवक्ता डॉ. राकेश यादव यह प्रतियोगिता बच्चों को लोकतांत्रिक संस्थाओं का काम व्यावहारिक रूप से समझने का मौका देती है। विद्यार्थी पंचायत व्यवस्था पर अपनी समझ रखते हैं।
प्राचार्य डॉ. सतबीर इंदौरा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों में बात रखने का तरीका, फैसले लेने की क्षमता और मिलकर जिम्मेदारी उठाने की भावना बढ़ती है। पर्यवेक्षक डॉ. संजय शर्मा ने कहा कि युवा पंचायत से विद्यार्थी स्थानीय स्वशासन का महत्व और लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका समझते हैं।
राजनीति विज्ञान प्रवक्ता सुनीता यादव ने बताया कि इसका मकसद विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ, नेतृत्व क्षमता, सोचने-समझने की ताकत और लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना है। डॉ. किरण यादव और जितेंद्र बोहरा ने इसे बच्चों की प्रतिभा निखारने और समाज सेवा की भावना जगाने वाली अहम पहल बताया।
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प्रतियोगिता में रिंकू ने सरपंच, पायल ने सचिव, खुशबू ने डॉक्टर और निधि ने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। रचित, रवि राज, हर्ष, सुष्मिता, भूमिका और दीपिका सहित अन्य विद्यार्थियों ने भी शानदार अभिनय किया।
आयोजन और मूल्यांकन की जिम्मेदारी डॉ. राकेश यादव, अकबरपुर स्कूल के प्रवक्ता डॉ. संजय शर्मा और जितेंद्र कुमार ने पर्यवेक्षक के रूप में संभाली। मंच संचालन समाजशास्त्र प्रवक्ता संजय भारद्वाज ने किया। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार, संतोष, सत्यपाल, मनीषा, पूनम शर्मा, महेश कुमार और बबली कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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प्राचार्य डॉ. सतबीर इंदौरा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों में बात रखने का तरीका, फैसले लेने की क्षमता और मिलकर जिम्मेदारी उठाने की भावना बढ़ती है। पर्यवेक्षक डॉ. संजय शर्मा ने कहा कि युवा पंचायत से विद्यार्थी स्थानीय स्वशासन का महत्व और लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका समझते हैं।
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राजनीति विज्ञान प्रवक्ता सुनीता यादव ने बताया कि इसका मकसद विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ, नेतृत्व क्षमता, सोचने-समझने की ताकत और लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना है। डॉ. किरण यादव और जितेंद्र बोहरा ने इसे बच्चों की प्रतिभा निखारने और समाज सेवा की भावना जगाने वाली अहम पहल बताया।
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प्रतियोगिता में रिंकू ने सरपंच, पायल ने सचिव, खुशबू ने डॉक्टर और निधि ने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। रचित, रवि राज, हर्ष, सुष्मिता, भूमिका और दीपिका सहित अन्य विद्यार्थियों ने भी शानदार अभिनय किया।
आयोजन और मूल्यांकन की जिम्मेदारी डॉ. राकेश यादव, अकबरपुर स्कूल के प्रवक्ता डॉ. संजय शर्मा और जितेंद्र कुमार ने पर्यवेक्षक के रूप में संभाली। मंच संचालन समाजशास्त्र प्रवक्ता संजय भारद्वाज ने किया। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार, संतोष, सत्यपाल, मनीषा, पूनम शर्मा, महेश कुमार और बबली कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।