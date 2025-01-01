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Mahendragarh-Narnaul News: जल महल का इतिहास अब डाक के जरिये पहुंचेगा देश-दुनिया तक

Tue, 13 Oct 2026 01:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:34 AM IST
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The history of Jal Mahal will now reach the country and the world via the postal service.
फोटो 12 प्रधान डाकघर में जल महल पर विशेष आवरण का विमोचन करतीं भारती सैनी। स्रोत: विभाग - फोटो : 1
नारनौल। भारतीय डाक विभाग की ओर से सोमवार को शहर की ऐतिहासिक धरोहर जल महल पर विशेष आवरण और विशेष विरूपण का विमोचन किया गया। कार्यक्रम प्रधान डाकघर परिसर में हुआ। हरियाणा राज्य महिला आयोग की सदस्य भारती सैनी नारनौल की धरती का इतिहास बहुत समृद्ध है। उन्होंने डाक विभाग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि जल महल पर विशेष आवरण जारी करके विभाग ने शहर के इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया है। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली डाक योजनाओं की भी तारीफ की। खासतौर पर सुकन्या समृद्धि योजना को बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अहम बताया। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सहायक अधीक्षक जयसिंह सैनी के स्वागत भाषण से हुई। अध्यक्षीय संबोधन में राजेश मान ने डाक विभाग की फिलेटली यानी डाक टिकट संग्रह से गतिविधियों की जानकारी दी। संवाद
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