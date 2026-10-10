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Mahendragarh-Narnaul News: मंडी पहुंची विधायक ने सुनीं किसानों की समस्याएं

Sat, 10 Oct 2026 02:49 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:49 AM IST
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The MLA visited the mandi and listened to the farmers' grievances.
फोटो नंबर- 23नांगल चौधरी ​स्थित नई अनाज मंडी में किसानों से बातचीत करती विधायक मंजू चौधरी।
नांगल चौधरी। कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी ने शुक्रवार को अनाज मंडी का दौरा किया और खरीद व गेटपास व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खरीद के दौरान किसानों की समस्याओं को भी सुना। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को अनावश्यक परेशानी न हो, फसल बेचने के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। खरीद पारदर्शी व नियमों के अनुसार हो और शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। विधायक ने कहा कि मंडी में सुविधाएं उपलब्ध कराना विभागों की जिम्मेदारी है।
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