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Mahendragarh-Narnaul News: विधायक ने पांच गांवों में 5.10 करोड़ के विकास कार्यों का किया उद्घाटन

Tue, 06 Oct 2026 02:43 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:43 AM IST
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The MLA inaugurated development works worth crore across five villages
फोटो नंबर-09विधानसभा क्षेत्र के गांवों में विकास कार्यों को उद्घाटन करते विधायक ओमप्रकाश या - फोटो : Social Media
नारनौल। विधायक एवं पूर्व मंत्री ओमप्रकाश यादव ने सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने फूल-मालाएं पहनाकर और पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया।
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विधायक ने गांव लहरोदा में 1 करोड़ 70 लाख रुपये, धरसू में 86 लाख 81 हजार रुपये और निवाज नगर में 67 लाख 54 हजार रुपये की लागत के कार्यों की शुरुआत की। इसके अलावा बास किरारोद और उमरावास में 1 करोड़ 85 लाख 71 हजार रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। इस तरह इन गांवों को कुल करीब 5.10 करोड़ रुपये के कार्यों की सौगात मिली।
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इस मौके पर ओमप्रकाश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में काम हो रहा है। गांवों में बच्चों के लिए ई-लाइब्रेरी, शादी-समारोहों के लिए विवाह स्थल और युवाओं के लिए रनिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद नहरों और नदी-नालों में पानी पहुंचाने के प्रयास किए गए। इससे क्षेत्र का जलस्तर ऊपर आया और किसानों को फायदा मिला। आज ज्यादातर खेतों में फसलें लहलहा रही हैं।

विधायक ने यह भी कहा कि प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए जा रहे हैं और नारनौल विधानसभा क्षेत्र में भी विकास की रफ्तार लगातार बढ़ाई जा रही है।
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