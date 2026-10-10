Mahendragarh-Narnaul News: गोशाला प्रधान ने गोसेवा को बताया करुणा और सेवा का प्रतीक

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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक कंवर सिंह यादव के पुत्र राहुल यादव ने हवन में भाग लिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त एसडीओ फूल सिंह यादव मौजूद रहे। महाशय भरत सिंह एवं पार्टी ने भजन-उपदेश के माध्यम से धर्म, संस्कार और गोसेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन सवेरा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज गौतम ने किया।गोशाला प्रधान रविंद्र तिवारी ने कहा कि गोसेवा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि जीवों के प्रति करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गोसेवा से समाज में दया, परोपकार और सेवा की भावना मजबूत होती है। उन्होंने लोगों से गोशालाओं के संरक्षण और बेसहारा गोवंश की देखभाल में सहयोग करने की अपील की।इस अवसर पर सेवानिवृत्त एसडीओ फूल सिंह यादव को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गोशाला के पदाधिकारी, समाजसेवी और अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। वार्षिकोत्सव का समापन प्रसाद वितरण और गोसेवा के संकल्प के साथ हुआ।