Mahendragarh-Narnaul News: राधा नाम संकीर्तन से भक्तिमय हुआ वातावरण

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नारनौल। राधा-कृष्ण प्रभात फेरी संगठन की ओर से रविवार को मोहल्ला नलापुर में प्रभात फेरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। यह प्रभात फेरी विक्रांत सैनी पुत्र हरिराम सैनी के निवास स्थान से सुबह शुरू हुई। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर राधे-राधे नाम का संकीर्तन किया। प्रभात फेरी के यजमान विक्रांत सैनी ने परिवार सहित श्रद्धालुओं का चंदन तिलक लगाकर स्वागत किया। ढोल, मृदंग, झांझ और मंजीरों की धुन पर महिला, पुरुष और बच्चे भजन गाते हुए आगे बढ़े। प्रभात फेरी किला रोड से खड़खड़ी मोहल्ले होते हुए निकली। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। राधा नाम के संकीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो गया। संवाद