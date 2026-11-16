Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Stray cattle in the city have become deadly, seven people have lost their lives in three years.

Mahendragarh-Narnaul News: शहर में बेसहारा गोवंश बने जानलेवा तीन साल में सात लोगों ने गंवाईं जान

Mon, 16 Nov 2026 11:16 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Stray cattle in the city have become deadly, seven people have lost their lives in three years.
फोटो संख्या:79- बेसहारा गोवंश  के टक्कर के ​शिकार बने  शहरवासी - फाइल फोटो
महेंद्रगढ़। शहर की सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश अब लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। पिछले तीन साल में गोवंश की टक्कर और हमलों से सात लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद नगर पालिका और प्रशासन समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाए हैं।
विज्ञापन

बाजारों, कॉलोनियों और मुख्य सड़कों पर आज भी गोवंश के झुंड घूमते दिखते हैं। वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों को भी डर के साये में चलना पड़ रहा है।
शिकायतें कई बार उठीं और अभियान चलाने की घोषणाएं भी हुईं, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदले। नगर पालिका ने अगस्त 2025 में करीब 350 गोवंश पकड़कर गोशालाओं में भेजने का अभियान शुरू किया था जो सिर्फ तीन दिन चला। शहर में अब भी करीब 500 बेसहारा गोवंश घूमने का अनुमान है।
विज्ञापन

गोवंश के कारण जान गंवाने वाले सात लोगों में अखबार बांटने वाले शंकर लाल भी शामिल हैं। 6 नवंबर 2024 को काम के दौरान गोवंश ने उन्हें टक्कर मारी, गंभीर चोटों से उनकी मौत हो गई। बालाराम तिवाड़ी की साल 11 सितंबर को घर के बाहर सांड की टक्कर से मौत हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी तरह गुलशन शर्मा को 6 अगस्त को सब्जी मंडी रोड पर सांडों की लड़ाई के दौरान टक्कर लगी थी। उन्हें रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब तीन महीने बाद उनकी मौत हो गई। इनमें रमेश, माधो, नवीन और सुनील सैनी भी शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed