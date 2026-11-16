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कोताही पर होगी विभागीय कार्रवाई : एसडीएम

Mon, 16 Nov 2026 11:26 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:26 PM IST
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Departmental action will be taken in case of negligence: SDM
महेंद्रगढ़। प्रशासन की ओर से लोगों को स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। एसडीएम ने सोमवार को शहर के जलघर के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार की ओर से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से अनेक नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। परियोजनाओं के निर्माण कार्य में कमी पाई जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से जलघरों में बने स्टोरेज टैंकों में पानी की उपलब्धता की जानकारी ली आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। संवाद
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