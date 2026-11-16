Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Departmental action will be taken in case of negligence: SDM

Mahendragarh-Narnaul News: शौर्य दिवस पर शहीद राव तुलाराम को किया नमन, युवाओं से देशसेवा की अपील

Mon, 16 Nov 2026 11:26 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Departmental action will be taken in case of negligence: SDM
महेंद्रगढ़। शौर्य दिवस के अवसर पर सोमवार को राव तुलाराम चौक पर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बलिदान को याद किया।
विज्ञापन

पूर्व विधायक नांगल चौधरी राव बहादुर सिंह और यादव सभा के प्रधान प्राचार्य लालचंद ने कहा कि 1857 की क्रांति देश की आजादी की पहली बड़ी संगठित लड़ाई थी। इसमें वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के बलिदान के कारण आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को शहीदों के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। युवाओं को नशे और गलत रास्तों से दूर रहकर शिक्षा, अच्छे संस्कार और राष्ट्रभक्ति को अपनाना चाहिए। देश की सेवा करना हम सभी का कर्तव्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर एडवोकेट धर्मवीर सिंह यादव, सतपाल सिंह, अभय राम यादव चेयरमैन, रामनिवास, प्रेम सरपंच, संजय राव रिवासा, कृष्ण कुमार, सुरेंद्र सिंह, रोहतास और हवा सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed