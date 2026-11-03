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बेटियों को समान अवसर से ही समाज करेगा तरक्की : डॉ. प्रभा यादव

Tue, 03 Nov 2026 02:23 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:23 AM IST
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Society will progress only when daughters are given equal opportunities: Dr. Prabha Yadav

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कनीना। गांव बाघोत स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता बैठक आयोजित की गई। एसएमओ डॉ. प्रभा यादव ने कहा कि बेटियां परिवार और समाज की शान हैं। उन्हें समान अवसर और सम्मान देकर ही समाज प्रगति कर सकता है। उन्होंने ग्रामीणों से बेटियों के जन्म पर खुशी मनाने और उन्हें शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। एएनएम सरिता ने कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करने तथा बेटियों को समान अधिकार देने का आह्वान किया। इस अवसर पर आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अनेक महिलाएं मौजूद रहीं। संवाद
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