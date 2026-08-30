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नारनौल: बाइक में छिपे छह फीट लंबे कोबरा को देखकर युवक के उड़े होश, गोरक्षा दल ने किया रेस्क्यू; देखें VIDEO

Sun, 30 Aug 2026 03:37 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल Published by: मयूर शर्मा Updated Sun, 30 Aug 2026 03:37 PM IST
सार

बाइक में कोबरा के छिपे होने से नहर विभाग के कर्मचारियों में अफरा तफरी मैच गई और उन्होंने बिना जोखिम उठाए तत्काल गोरक्षा दल को इसकी सूचना दी जिसके कोबरा का रेस्क्यू किया गया।

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six-foot-long cobra was found inside a motorcycle parked at the Canal Department's pump station in Nangal Chau
कोबरा का रेस्क्यू करते हुए गोरक्षा दल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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नारनौल के नांगल चौधरी की ढाणी बाया वाली के रास्ते पर स्थित नहर विभाग पंप पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कर्मचारी की खड़ी बाइक के अंदर करीब छह फीट लंबा कोबरा सांप छिपा हुआ दिखाई दिया। बाइक में कोबरा के छिपे होने से नहर विभाग के कर्मचारियों में अफरा तफरी मैच गई और उन्होंने बिना जोखिम उठाए तत्काल गोरक्षा दल को इसकी सूचना दी।
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सूचना मिलते ही गोरक्षा दल के सुधीर चौधरी अपनी टीम के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे और काफी सावधानी के साथ बाइक के अंदर छिपे कोबरा को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया।
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टीम के सदस्यों ने सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए काफी मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद उसे आबादी से दूर जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान गोरक्षा दल की टीम से गौतम नंबरदार, सनी मोहनपुर और नीरज सहित नहर विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।
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