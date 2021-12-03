सरपंच गांवों से अधिक लोगों को कार्यक्रम में लाएं : विधायक
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:23 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:23 AM IST
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नारनौल। विधायक ओमप्रकाश यादव ने मंगलवार को स्थानीय बीडीपीओ कार्यालय में सरपंचों की बैठक ली। उन्होंने सरपंचों से अपील की कि वे अपने गांवों से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में लाएं। यादव ने बताया कि भाजपा सरकार ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2014 के बाद नारनौल और साथ लगते राजस्थान के क्षेत्रों में पानी की समस्या से काफी राहत मिली है। भाजपा सरकार के सत्ता में आने से नहरों में पानी की उपलब्धता बढ़ी। इससे किसानों को सिंचाई सुविधा मिली और भूजल स्तर में भी सुधार हुआ। गांवों में शहरों की तर्ज पर विकास कार्य करवाए गए हैं। संवाद
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