फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Sarpanch suspended over allegations of supporting his father-in-law in a case against the Panchayat

Mahendragarh-Narnaul News: पंचायत के खिलाफ केस में ससुर का साथ देने के आरोप, सरपंच निलंबित

Thu, 05 Nov 2026 12:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Sarpanch suspended over allegations of supporting his father-in-law in a case against the Panchayat
महेंद्रगढ़। ग्राम पंचायत भगड़ाना की सरपंच माया देवी को उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने निलंबित कर दिया है। सरपंच पर पंचायत की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने से जुड़े कोर्ट केस में अपने ससुर सूरजभान के पक्ष में गलत बयान देने और पंचायत की ओर से केस लड़ने के लिए जरूरी प्रस्ताव पास नहीं करवाने के आरोप हैं।
विज्ञापन

सूरजभान ने 12 अगस्त 2024 को ग्राम पंचायत भगड़ाना के खिलाफ महेंद्रगढ़ कोर्ट में सिविल केस दायर किया था। इस मामले में उपायुक्त को भी पक्षकार बनाया गया था। आरोप है कि सरपंच ने पंचायत की ओर से केस लड़ने के लिए न तो कोई प्रस्ताव पास करवाया और न ही किसी वकील को अधिकृत किया। इसके बावजूद 17 अक्तूबर 2025 को कोर्ट में अपने ससुर के पक्ष में बयान दर्ज करवाए।
विज्ञापन

इस मामले में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और एसडीएम महेंद्रगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सरपंच ने 22 मई 2026 को अपना जवाब दिया लेकिन प्रशासन ने उसे संतोषजनक नहीं माना। इसके बाद 10 जून और 29 जुलाई को हुई सुनवाई में भी सरपंच आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर सकीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद डीसी ने निलंबन के आदेश जारी किए। माया को पंचायत की चल-अचल संपत्ति और रिकॉर्ड का चार्ज बहुमत वाले पंच को सौंपना होगा। वे अगले आदेश तक पंचायत की किसी भी बैठक या कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed