Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Rotary Club celebrated Diwali with families in need.

Mahendragarh-Narnaul News: रोटरी क्लब ने जरूरतमंद परिवारों के साथ मनाई दीपावली

Sat, 07 Nov 2026 11:22 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Rotary Club celebrated Diwali with families in need.
फोटो नंबर-01झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मिठाई वितरित करते क्लब सदस्य। स्रोत: संस्था
नारनौल। रोटरी क्लब ऑफ नारनौल रॉयल्स ने ‘हर आंगन दिवाली, हर चेहरे पर खुशहाली’ मिशन के तहत शहर की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों और बच्चों को मिठाइयां वितरित कर दीपावली की खुशियां साझा कीं। क्लब प्रधान रोटेरियन दिनेश भार्गव ने कहा कि दीपावली का असली संदेश दूसरों के जीवन में खुशियों का उजाला फैलाना है। त्योहार की खुशियां समाज के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। इस अवसर पर असिस्टेंट गवर्नर नरेश गोगिया, उपप्रधान अनिल कुमार यादव, कोषाध्यक्ष मोहन सैनी, विनय जैन सहित क्लब के अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed