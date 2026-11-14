Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Annual festival of Arya Samaj Gahda begins; MLA contributes one lakh rupees

Mahendragarh-Narnaul News: आर्य समाज गाहड़ा का वार्षिक उत्सव शुरू, विधायक ने दिए एक लाख रुपये

Sat, 14 Nov 2026 09:17 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:17 PM IST
विज्ञापन
Annual festival of Arya Samaj Gahda begins; MLA contributes one lakh rupees
कनीना। वेद प्रचार मंडल, जिला महेंद्रगढ़ के दिशा-निर्देशन में आर्य समाज गाहड़ा की ओर से दो दिवसीय विशेष वैदिक कार्यक्रम एवं वार्षिक उत्सव का शुभारंभ शनिवार को वैदिक यज्ञ के साथ हुआ। कार्यक्रम में महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजकों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया।
विज्ञापन

विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि आर्य समाज समाज सुधार, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज को सत्य, ज्ञान और वेदों के मार्ग पर चलने का संदेश दिया था। उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति, संस्कार और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। युवाओं को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है, ताकि वे समाज और देश की सेवा में योगदान दे सकें। ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विधायक ने आर्य समाज के कार्यों की सराहना करते हुए आयोजन और सामाजिक कार्यों के लिए एक लाख रुपये की सहयोग राशि देने की घोषणा की।
इस अवसर पर ओमप्रकाश आर्य खानपुर, मास्टर जगन्नाथ आर्य, प्रधान रामेश्वर दयाल शास्त्री, मंत्री अनिल, बिमला आर्य, इंद्रलाल आर्य, पतराम आर्य, मास्टर महावीर आर्य, आचार्य विनोद शास्त्री, भूपेंद्र आर्य और सतीश आर्य रसूलपुर सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed