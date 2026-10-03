फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Protest over reservation and other issues on October 15.

Mahendragarh-Narnaul News: आरक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर 15 अक्तूबर को प्रदर्शन

Sat, 03 Oct 2026 02:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
Protest over reservation and other issues on October 15.
फोटो नंबर-15आरक्षण और कानूनों में संशोधन की मांग  को लेकर बैठक करते स्वर्ण समाज के लोग। स्रोत
नारनौल। स्वर्ण समाज एकता मंच जिला महेंद्रगढ़ की बैठक शुक्रवार को मोहल्ला चौधरियान स्थित श्री गौड़ ब्राह्मण सभा में हुई। बैठक की अध्यक्षता गौड़ ब्राह्मण सभा के प्रधान राकेश मेहता एडवोकेट ने की। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने तथा गायत्री मंत्र के साथ हुई। मंच संचालन खेमचंद शर्मा ने किया।
विज्ञापन

बैठक में मंच की कोर कमेटी के सदस्य राजेश शर्मा और महेंद्र कौशिक ने उपस्थित समाज के प्रधानों तथा संरक्षक मंडल के सदस्यों का परिचय कराया। हेमंत शर्मा एडवोकेट और गोबिंद शर्मा एडवोकेट ने मंच की ओर से किए जा रहे कार्यों और अब तक आयोजित बैठकों की जानकारी दी।
विज्ञापन

बैठक में यूजीसी, एससी-एसटी एक्ट और जातिगत आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। राकेश मेहता ने इन विषयों में संशोधन की आवश्यकता बताते हुए मंच का पक्ष रखा। बैठक में निर्णय लिया गया कि इन मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके लिए 15 अक्तूबर को प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रदर्शन सुबह 10 बजे श्री गौड़ ब्राह्मण सभा से शुरू होकर आजाद चौक, पुल बाजार और महावीर चौक होते हुए लघु सचिवालय तक जाएगा। आंदोलन और प्रदर्शन की जिम्मेदारी खेमचंद शर्मा को सौंपी गई।

वक्ताओं ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण, सभ्य और अनुशासित रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने मंच की मांगों में सहयोग देने की बात कही। बैठक में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed