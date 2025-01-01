Mahendragarh-Narnaul News: चारों विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता होंगे शामिल, महावीर चौक तक निकलेगी यात्रा

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डॉ. राव ने बताया कि कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, नारनौल विधायक ओमप्रकाश यादव, महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव, पूर्व मंत्री डॉ. अभय सिंह यादव और जिला प्रभारी वरुण श्योराण सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली और नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता सुबह 9 बजे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में जुटेंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन का प्रसारण होगा। इसके बाद कार्यकर्ता पैदल यात्रा करते हुए महावीर चौक पहुंचेंगे, जहां विकसित भारत सेवा ज्योति स्थापित की जाएगी।कार्यक्रम के लिए यातायात, बैठने और पेयजल समेत अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डॉ. राव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण प्रमुख संदेश रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।